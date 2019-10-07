В районе Зауралья, где депутаты «съедают» глав, готовятся к выборам: «нужен тихий»

Во вторник, 8 октября, дума Катайского района соберется на заседание, чтобы назвать имя главы района. Рядовое казалось бы событие, но только не для муниципалитета, где депутаты «съели» уже двух градоначальников и где летом местная элита получила четкий сигнал от главы региона Вадима Шумкова.

Выборы главы Катайского района проводятся в связи с отставкой экс-градоначальника Юрия Малышева в июне 2019 года. Как сообщал «Новый День», депутаты районной думы под председательством Сергея Нетесова поставили Малышеву «неуд» за работу и вынудили покинуть пост главы.

Г-н Малышев тогда заявлял, что стал жерствой интриг. Сегодня он уже отказывается комментировать июньские события, но подтверждает, что ушел «из-за жестких подковерных интриг, которые давно раздирают район». «Не хочу вспоминать. И свой «неуд» я тогда получил от депутатов необоснованно», – сказал Малышев «Новому Дню».

Тогда же, в июне 2019 года, пост спикера районной думы вдруг покинул Сергей Нетесов, так активно обвиняющий Малышева в непрофессионализме.

Как рассказал «Новому Дню» политтехнолог Алексей Орлов, на самом деле обе отставки вполне объяснимы. Причина кроется в том, что Катайский район известен своей многоклановостью и политическими дрязгами, которые уже давно мешают району развиваться.

«Когда началась история с отставкой Малышева, губернатор Курганской области Вадим Шумков вмешался в ситуацию. Местная война между исполнительной и представительной властью негативно сказывалась на развитии района. Посыл Шумкова тогда был жесткий, но понятный: политикой в регионе занимается только губернатор, а задача глав территорий, как и депутатов – решать хозяйственные вопросы. Все. Их функционал только в этом – работать, а не играть в игры. И позиция главы региона не изменилась. Катайский район – перспективный муниципалитет со статусом ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития», – прим. ред.). И там у главы много работы, связанной с социальным и экономческим развитием. Воевать некогда. Чем дальше градоначальник от кланов, тем лучше», – прокомментировал Орлов.

Собеседники «Нового Дня» считают, что местные политические элиты урок главы региона не усвоили. И есть силы, которые завтра попытаются повлиять на ход голосования.

«Политическая обстановка в Катайском районе, как и местная дума, давно подконтрольны экс-председателю районной думы, предпринимателю Сергею Нетесову и действующему депутату облдумы от Катайского района Андрею Половинкину. Так историчеки сложилось. Им нужен тихий, управляемый, полностью подконтролный глава», – поделился своим предположением источник агентства.

Интерес и активность законотворцев Нетесова и Половинкина инсайдер объясняет их предпринимательской деятельностью. Андрею Половинкину, действующему депутату регионального уровня, приписывают контроль над рестораном «Сова» в Катайске. Экс-председатель Катайской думы Сергей Нетесов зарегистрирован в качестве ИП и активно участвует в госзакупках.

По данным портала госзакупок, ИП Нетесов только в 2018 году заключил девять контрактов с Катайской центральной больницей на общую сумму свыше 766 тыс. рублей. Предприниматель поставляет в ЦРБ продукты питания – рыбные консервы, картофель, муку.

На пост главы района депутатам завтра представят двух кандидатов, которые заявились на конкурс. Это 45-летний Глеб Морозов, в данный момент исполняющий обязанности главы района. И 46-летний воспитатель ГБУ «Катайский детский дом» Сергей Затяев.

Кандидатуру Морозова уже поддержали единороссы Курганской области. Как сообщал «Новый День», свое решение партийцы объяснили так:район не простой, но «он {Морозов} показал себя как надежный управленец».

Что касается Сергея Затяева, то он известен безрезультатными попытками попасть в структуру районной власти и уголовным делом, которое возбуждалось в отношении него в 2012 году. Г-н Затяев обвинялся в незаконной рубке лесных насаждений на территории детского лагеря «Красные орлы». Но в 2013 году Катайский районный суд оправдал подсудимого, постановив, что деревья уничтожались ради безопасности детей.

Инсайдер агентсва утверждает, что кандидатура Морозова, которого уже прощупывали заинтересанты, «серым кардиналам» Катайского района не нравится. «Слишком жесткий, не «пластилиновый». Возможно, кукловодить Сергеем Затяевым, у которого в отличие от Морозова нет поддержки в областном центре, будет проще», – поделился своим предположением источник агентства.

Получить комментарий у действующего депутата облдумы Андрея Половинкина не удалось – парламентарий не ответил на телефонный звонок.

Напомним, громкая отставка Юрия Малышева – это не первый случай, когда градоначальник Катайского района уходит в отставку по решению депутатов местной думы. Ранее по такой же схеме, получив от депутатов «неуд» за работу, своего поста лишился мэр Катайска Валерий Черных.

Курган, служба информации

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