В районе Зауралья, где депутаты любят ставить главам «неуд», выбрали нового мэра

В Катайском районе Курганской области только что завершилось заседание районной думы, на котором депутаты выбрали главу. Все 13 присутствующих депутатов проголосовали за 45-летнего Глеба Морозова. Об этом «Новому Дню» сообщил сам избранный глава. Вторым кандидатом, напомним, был 46-летний воспитатель ГБУ «Катайский детский дом» Сергей Затяев.

«Кредит доверия от депутатов получен. Будем плодотворно работать», – сказал «Новому Дню» сразу после заседания районной думы Глеб Морозов.

Как рассказывало издание, Морозов исполнял обязанности градоначальника с лета 2019 года, когда в отставку ушел Юрий Малышев, получивший от депутатов «неуд» за работу. Вслед за Малышевым поста спикера районной думы лишился Сергей Нетесов.

В беседе с агентством «Новый День» политтехнолог Алексей Орлов сказал, что обе отставки вполне объяснимы. Причина кроется в том, что Катайский район «славится» своей многоклановостью и политическими дрязгами, которые уже давно мешают территории развиваться.

«Когда началась история с отставкой Малышева, губернатор Шумков вмешался в ситуацию. Местная «война» между исполнительной и представительной властью негативно сказывалась на развитии района. Посыл Шумкова тогда был жесткий, но понятный: политикой в регионе занимается только губернатор, а задача глав территорий, как и депутатов – решать хозяйственные вопросы. Все. Их функционал только в этом – работать, а не играть в игры. И позиция главы региона не изменилась. Катайский район – перспективный муниципалитет со статусом ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития», – прим. ред.). И там у главы много работы, связанной с социальным и экономическим развитием территории. Воевать некогда. Чем дальше градоначальник от кланов, тем лучше», – прокомментировал Орлов.

Собеседники «Нового Дня» считают, что местные политические элиты не зря получили от главы региона четкий сигнал.

«Политическая обстановка в Катайском районе, как и местная дума, давно подконтрольны экс-председателю районной думы, предпринимателю Сергею Нетесову и действующему депутату облдумы от Катайского района Андрею Половинкину», – поделился своим предположением источник агентства.

Интерес и активность законотворцев Нетесова и Половинкина наш инсайдер объясняет их предпринимательской деятельностью. Андрею Половинкину приписывают контроль над рестораном «Сова» в Катайске. Экс-председатель Катайской думы Сергей Нетесов зарегистрирован в качестве ИП и активно участвует в госзакупах, заключая контракты на поставку продуктов в Катайскую центральную больницу.

Напомним, громкая отставка Юрия Малышева – это не первый случай, когда градоначальник Катайского района уходит в отставку по решению депутатов местной думы. Ранее по такой же схеме, получив от депутатов «неуд» за работу, поста лишился мэр Катайска Валерий Черных.

Курган, служба информации

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