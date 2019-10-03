Курганца, покусавшего охранника «Метрополиса» из-за шоколадки, отправили в тюрьму

История, которая выглядела как анекдот, закончилась реальным тюремным сроком. Жителя Кургана суд на 2 года 6 месяцев отправил в исправительную колонию строго режима за кражу продуктов и нападение на охранника магазина «Метрополис». Об этом в четверг, 3 октября, сообщила прокуратура Курганской области.

Как сообщал «Новый День», история произошла в июне 2019 года в Шадринске. Ранее судимый 40-летний житель Кургана зашел в магазин «Метрополис» и украл упаковку сыра, шоколад и бутылку оливкового масла. Общая стоимость украденных продуктов превысила две тысячи рублей.

Вора попытался остановить охранник магазина, но злоумышленник вцепился зубами ему в руку. Поймать мужчину помогла продавец, которая успела вызвать полицию. Выяснилось, что магазинный вор имеет судимость и проживает в Кургане. В Шадринск он приехал в гости к своему брату, которого хотел угостить сыром и чем-нибудь вкусным.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств, отягчающих наказание, личности подсудимого, суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – уточнили в надзорном ведомстве.

Курган, служба информации

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