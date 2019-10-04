Губернатор Курганской области назначил четвертого заместителя

В пятницу, 4 октября, заместителем губернатора Курганской области, директором регионального департамента АПК назначен Владимир Архипов. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

До недавнего времени 33-летний Архипов занимал пост главы Кетовского района.

«Владимир Архипов окончил экономический и юридический факультеты Курганского государственного университета. С 2014 по 2018 годы в правительстве Курганской области занимал должность заместителя начальника управления по социальной политике», – напомнили биографию нового зама губернатора Вадима Шумкова в облправительстве.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября 2019 года депутаты облдумы Зауралья проголосвали за новую структуру правительства Курганской области. Должность первого заместителя губернатора была ликвидирована. В состав правительства будут входить шесть заместителей губернатора и один вице-губернатор.

В четверг, 3 октября, Вадим Шумков провел три ключевых назначения. Заместителем главы региона, руководителем аппарата губернатора стала Оксана Куташи. Еще одним заместителем Вадима Шумкова назначен Анатолий Воробьев. До этого момента он занимал пост директора регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Третьей ключевой фигурой в областном правительстве стал Андрей Алексеев. Он займет должность заместителя губернатора – руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации.

Курган, служба информации

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