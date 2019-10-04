Новый замгубернатора Курганской области получил срочное задание от Шумкова

Заместитель губернатора Курганской области, глава департамента АПК Владимир Архипов, получивший свою должность в пятницу, 4 октября, получил первое важное задание от главы региона Вадима Шумкова.

Новичку команды курганского губернатора на заседании правительства Зауралья сегодня было дано задание разобраться с использованием грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал материальную поддержку жителям региона, готовым заниматься развитием домашних животноводческих ферм.

«В этом году на эти цели предусмотрено 60 млн рублей. На данный момент по итогам конкурсных отборов доведены до грантополучателей 100% средств, освоено ими чуть менее 50%», – прозвучала статистика в ходе сегодняшнего заседания облправительства. При этом не все фермеры спешат официально трудоустроить работников таких мини-ферм.

«По проектам, которые мы профинансировали полным рублем, посмотрите по работникам, которые трудоустроены. Не секрет, что многие сотрудники на селе не всегда трудоустроены официально. С учетом того, что мы десятки миллионов рублей выдали на грантовую поддержку, надо наводить порядок с документами и трудоустраивать всех официально. Не дело, когда мы даем из казны деньги, а компания или человек не платит налоги. Это доходность местного бюджета. Если мы с вами 60 млн рублей выдали, мы должны понимать, сколько получим обратно в виде налогов. Первый вид налогов в сельском хозяйстве – налог на заработную плату. В целом по департаменту АПК порядок наводите. Потому что у нас несколько сотен получателей государственной поддержки», – обратился к своему новому заместителю губернатор Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», 33-летний Владимир Архипов в пятницу, 4 октября, получил пост заместителя главы региона, директора регионального департамента ЖКХ. До этого момента г-н Архипов занимал пост главы Кетовского района.

Курган, служба информации

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