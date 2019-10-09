Закрыто дело курганского депутата-единоросса, избившего жену

Резонансная история с участием шадринского депутата-единоросса Владимира Шмакова не закончилась возбуждением уголовного дела. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Курганской области, по результатам процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела отказано.

Как сообщал «Новый День», в июле 2019 года к силовикам с заявлением обратилась супруга депутата Шадринской гордумы Владимира Шмакова. Заявительница утверждала, что муж нанес ей телесные повреждения и побои медиками зафиксированы. Семейной ссорой с рукоприкладством занялись следователи.

Курганские единороссы тогда оперативно отреагировали на скандал, пообещали разобраться со Шмаковым и даже грозились вызвать его на заседание партийной комиссии по этике. Позднее собеседник агентства в региональном отделении партии «ЕР» сообщил «Новому Дню», что ситуация оказалась не такой однозначной. Единороссы тянули с «товарищеским судом» и в итоге не вызвали Шмакова на ковер. Сейчас источник агентства намекает на то, что конфликт между супругами исчерпан и они помирились.

Курган, служба информации

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