Курганский депутат-единоросс избил жену, полиция начала проверку

В УМВД Курганской области поступило заявление от супруги депутата Шадринской городской думы Владимира Шмакова. Как сообщили «Новому Дню» в полицейском главке, началась проверка. Заявительница обвиняет мужа в избиении.

В полиции пока не комментируют заявление женщины. «Решение будет вынесено после проверки», – говорят там.

Источник «Нового Дня» в правоохранительных органах уточняет, что «у супругов сейчас сложный момент». По его словам, во время семейного конфликта, который произошел еще неделю назад, депутат Шмаков нанес своей супруге «телесные повреждения». Пострадавшая зафиксировала побои и просит возбудить уголовное дело по факту избиения.

Депутат Шадринской городской думы Владимир Шмаков 1984 года рождения представляет в думе партию «Единая Россия». Связаться с ним, а также с его супругой не удалось.

«Единая Россия» уже отреагировала на скандал. Там заявили, что ситуация находится на контроле регионального отделения партии. Рассматривается вопрос о созыве комиссии по этике. При этом в ЕР отмечают, что за четыре года депутатства мужчина зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны.

Курган, служба информации

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