Новый главный следователь Курганской области приступил к работе

В понедельник, 14 октября,полковник юстиции Богдан Францишко возглавил СУ СКР по Курганской области. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном следкоме.

«С сегодняшнего дня Богдан Францишко приступил к своим обязанностям. Также именно сегодня он будет представлен коллективу регионального СУ СКР», – уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», Богдан Францишко переехал в Курган из Крыма, где он занимался расследованием особо важных дел в следкоме Республики. Указ президента РФ Владимира Путина о назначении Богдана Францишко был опубликован на сайте правовой информации 3 октября 2019 года.

СУ СКР по Курганской области с конца 2018 года возглавляет и.о. руководителя, полковник юстиции Дмитрий Цымбаленко. Он был в роли исполняющего обязанности в связи с переходом на новое место службы экс-главы курганского следкома Петра Крупени.

Богдан Францишко, фото – СУ СКР республика Крым

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 14.10.19

Водоснабжение Кургана спустя два дня восстановлено, жителям вернут деньги. / В «Водном союзе» прокомментировали двухдневное отключение воды в Кургане: «надо повышать тариф». / У экс-губернатора Богомолова не отберут звание, потому что уже слишком поздно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»