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Вторник, 15 октября 2019, 09:24 мск

Новости Курган

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Двум районам Кургана до обеда запретили пользоваться водой

Водоснабжающая компания Кургана заявила, что две пробы воды, которые отбирались после двухдневного ремонта на Арбинских очистных сооружениях, еще не прошли проверку.

По данным «Водного союза» пробы воды, взятые в районе городской больницы №1 и в микрорайоне Рябково, будут исследоваться во вторник, 15 октября.

«В домах и административных зданиях, расположенных в микрорайоне Рябково, а также в квадрате улиц Тобольная – Гоголя – Ленина – Климова, вода остается технической. Ее можно использовать только для технических нужд», – официальное заявление водоснабжающей компании «Водный союз».

Информация о результатах проб ожидается сегодня не ранее 12:00 часов. До этого момента мэрия Кургана распорядилась закрыть садики, расположенные в центре города и Рябково. Это более десяти дошкольных учреждений. В школах № 17,24,43,49,42 и 32 уроки будут сокращены.

Как сообщал «Новый день», водопроводную воду в Кургане отключали на двое суток из-за ремонтных работ на Арбинских очистных сооружениях. Была произведена врезка трехкилометрового участка полиэтиленового трубопровода в существующую сеть. Работы проводились 11 и 12 октября, 13 октября Роспотребнадзор объявил, что пробы воды, взятые в контрольных точках, соответствуют гигиеническим нормативам.

Курган, служба информации

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