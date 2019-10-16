В деле о развращении мальчиков в детдоме Курганской области поставлена точка

Резонансная история с участием детей и сотрудников Катайского детского дома завершилась закрытием уголовного дела. Воспитательница детского учреждения Марина Симахина, которую подозревали в «развратных действиях сексуального характера по отношению к мальчикам», вернулась на работу в детское учреждение.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Курганской области, «по материалам доследственной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя Симахиной в связи с отсутствием событий преступления».

Марина Симахина вернулась на работу, но не хочет комментировать недавние события. «Не хочу об этом вспоминать и говорить. Уголовного дела нет», – заявила Симахина корреспонденту агентства.

За коллектив Катайского детского дома заступилась и уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области Алена Лопатина. Омбудсмен считает, что историю надо забыть.

«Летом я общалась с детьми Катайского детского дома. Ни один тогда не подтвердил факт насилия или сексуального домогательства. Наоборот, ребята возмущались, что про их детский дом пишут такую гадость», – прокомментировала «Новому Дню» курганский омбудсмен Лопатина.

Как сообщал «Новый День», секс-скандал в Катайском детском доме летом 2019 года разгорелся с подачи экс-директора детдома Артура Аверьянова.

От своего имени на портале «Яплакаль» Аверьянов разместил официальное обращение. В нем он сообщал о вопиющих фактах. По его версии, воспитатель Марина Симахина «совершает развратные действия сексуального характера по отношению к детям детского дома». Аналогичное обращение Аверьянова «улетело» в приемную уральского полпреда. В нем бывший директор детдома сообщает, что на приеме у психолога один из воспитанников подтвердил факт домогательства.

В искренности Аверьянова тогда усомнились многие. В тот момент он сам попал в поле зрение силовиков и в отношении Аверьянова было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в начале 2019 года Аверьянов убедил одного из сирот, что он не получит квартиру, которая полагается ему по закону, и предложил молодому человеку свой вариант сделки. Директор детдома выманил у сироты деньги и склонил его к покупке квартиры, принадлежащей своему родственнику. Рыночная стоимость квартиры была существенно завышена. Получив от юноши 800 тысяч рублей, подозреваемый передал ему ключи от указанной квартиры, не оформляя договор купли-продажи и не составляя необходимые для передачи права собственности документы.

По одной из версии, за ребенка заступилась именно воспитатель Симахина. В ответ Аверьянов объявил о «ее развратных действиях».

Курган, Катайский район, служба информации

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