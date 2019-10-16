Курганским врачам пригрозили из-за ребенка с опухолью, которого лечили от метеозависимости

В департаменте здравоохранения Курганской области пообещали «принять управленческие решения» из-за 4-летнего ребенка, впавшего в кому. Информация об этом размещена на официальной страничке ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«По данному факту проводится проверка качества оказания медицинской помощи ребенку, по результатам которой будут приняты управленческие решения», – говорится в сообщении регионального депздрава.

В ведомстве, отвечающем за здравоохранение Зауралья, также прокомментировали дальнейшее лечение маленького пациента. «В настоящее время ребенок находится в областной детской больнице. Выписки на ребенка 14 октября повторно направлены в федеральные центры для рассмотрения и при возможности оказания специализированной медицинской помощи», – уточнили в курганском депздраве.

Как сообщал «Новый День», оценку действиям врачей даст и следственный комитет. В СУ СКР по Курганской области 14 октября сообщили о начале доследственной проверки.

Речь идет о 4-летнем мальчике, который сейчас находится в коме.

По словам родителей, их сын заболел 23 июля – он жаловался на головную боль. По вызову пришел педиатр из детской поликлиники и решил, что так маленький пациент реагирует на погоду. Через несколько дней, 4 августа, мальчик был госпитализирован, но уже не с формулировкой «метеозависимость», а с подозрением на менингит.

После лечения в инфекционной больнице ребенку лучше не стало. Родители утверждают, что неоднократно настаивали на госпитализации, добивались консультации невролога, но должной помощи им не оказывали, пока ребенок прямо в больнице имени Красного креста не потерял сознание. Сейчас по результатам МРТ головы у малыша обнаружена опухоль. Мальчик, состояние здоровья которого резко ухудшилось, находится в медикаментозной коме.

Курган, служба информации

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