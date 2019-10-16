Курганские депутаты согласились ужесточить порядок проведения референдумов: «меньше 100 не собираться»

Дума Курганской области предварительно одобрила предложение ужесточить региональный закон «О референдуме Курганской области». Новые правила проведения референдумов в Зауралье в среду, 16 октября, обсуждались думским комитетом по законодательству.

По действующему региональному закону с требованием объявить референдум может обратиться инициативная группа в составе не менее 20 человек. В избирательной комиссии Зауралья, куда и поступают просьбы курганцев, считают, что число заявителей должно начинаться от 100 жителей региона. «Нужно изменить закон, чтобы сократить количество случаев злоупотребления правом малочисленных групп граждан на образование инициативной группы по проведению референдума», – объясняют в облизбиркоме.

Предложение региональной избирательной комиссии не вызвало у народных избранников вопросов. Более того, председатель комитета региональной думы по социальной политике Елена Воронович поддержала инициативу. Она считает, что чем больше людей будет входить в инициативную группу, тем качество подготовки документов будет выше и 20 человек – это слишком малый процент от числа жителей области. Теперь нововведение будет вынесено на рассмотрение облдумы.

Курган, служба информации

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