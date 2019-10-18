Избирком Зауралья сделал поблажки для политической партии, оставшейся без лидера

Избирательная комиссия Курганской области разрешила представителям партии «Казачья партия Российской Федерации» не собирать подписи на следующих выборах. Решение облизбиркома распространяется только на три муниципалитета Целинного района, где казаки по итогам недавних выборов стали депутатами сельсоветов. Воспользоваться упрощенной схемой казаки вряд ли смогут – в Зауралье партия свою работу прекращает из-за смерти лидера.

«На следующих выборах депутатов трех сельских дум «Казачья партия Российской Федерации» может не собирать подписи», – сообщили в облизбиркоме о решении, принятом на последнем заседании комиссии.

Как сообщал «Новый День», курганское отделение казачьей партии прекратило работу и находится в стадии ликвидации. Что подтверждено решением суда Курганской области. Истцом еще весной 2019 года выступало региональное управление Минюста РФ.

В ЦИК партии «Новому Дню» на момент судебного разбирательства сообщали, что фактическая деятельность отделения давно прекратилась. «В октябре 2017 года после тяжелой продолжительной болезни на 54-м году жизни скончался Александр Южаков, который возглавлял региональное отделение. Отделение партии небольшое – шесть человек. Поэтому, к сожалению, не удалось оперативно найти кандидата, который мы смог заменить Южакова», – уточнили представители ЦИК политпартии и добавили, что обжаловать решение суда Курганской области казаки не намерены.

В облизбиркоме, где казакам разрешили по упрощенной схеме баллотироваться в депутаты, противоречия не видят и признают, что принятое решение – это чистая формальность, продиктованная законом.

Как пояснили юристы избирательной комиссии, казаки, победившие на выборах, включились в выборную кампанию до официальной ликвидации партийной ячейки. И если казаки не восстановят свои позиции в регионе, что во время следующих выборов от «Казачьей партии Российской Федерации» кандидатов просто не будет.

В Зауралье партийцы ничем особым не отличились. Чего не скажешь об идеологе самой политической партии Николае Константинове. Видный российский казак громко комментировал пенсионную реформу. Естественно, он ее поддержал и заявил, что казакам пенсии не нужны, так как они готовы «работать до смерти».

Курган, служба информации

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