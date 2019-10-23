Курганский сенатор просит у Силуанова денег для Зауралья: «много не дадут»

Правительство Курганской области рассчитывает на помощь Минфина. Заявка Зауралья на очередной безвозмездный транш будет рассматриваться при осенней корректировке федерального бюджета. Об этом «Новому Дню» сообщила сенатор Елена Перминова.

«Рассмотрение вопроса на комиссии запланировано на первую декаду ноября», – прокомментировала представитель Курганской области в Совфеде Елена Перминова. Сенатор добавила, что деньги нужны на погашение кредитов, выплату заработной платы, нацпроекты, но пока отказалась озвучить обсуждаемую цифру.

При этом г-жа Перминова отметила, что сумма «будет не столь значительной», как ранее. На дотации субъектам РФ в федеральном бюджете осталось 9 млрд рублей.

Есть еще два источника финансовой помощи регионам. Это средства нераспределенного резерва и гранты для хорошо работающих субъектов, на которые предусмотрено 50 млрд рублей. «В последнем случае мы пока не видели методик оценки работы регионов. Не готова сказать, в каком случае субъект РФ может претендовать на грант», – уточнила Елена Перминова.

Как сообщал «Новый День», по итогам весенней корректировки федерального бюджета Курганская область в 2019 году безвозмездно получила из федеральной казны 2,3 млрд рублей. Это мизер для закредитованного Зауралья.

По данным регионального финуправления, на 1 октября госдолг области по-прежнему составлял 16, 5 млрд рублей. Из этой суммы более 11,2 млрд рублей – банковские кредиты, которые оформлялись при экс-губернаторах Олеге Богомолове и Алексее Кокорине. Несколько кредитов, взятых в 2015-2017 годах, власти Зауралья недавно досрочно частично погасили. Но в августе 2019 года Сбербанк открыл региону новую кредитную линию с общим лимитом 5 млрд рублей. Как ранее комментировал «Новому Дню» глава финуправления Константин Ермаков, заемные средства были нужны на погашение ранее полученных кредитов.

Курган, служба информации

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