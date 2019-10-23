Курганский митрополит позвал верующих в Инстаграм: «заходите и смотрите»

Курганское духовенство расширяет свое присутствие в социальных сетях. У епархии появился свой аккаунт в Инстаграм. Об этом сообщатся на официальном сайте епархии Зауралья.

«На страничке будут публиковаться фотографии епархиальной жизни на Зауральской земле», – прокомментировал пресс-секретарь епархии Михаил Насонов.

Появление нового аккаунта г-н Насонов объяснил тем, что Инстаграм особенно популярен у молодежи. «С ним легко быть в курсе происходящего. Возможно, для кого-то в этом формате откроется красота православия, зауральских храмов и традиций», – добавил Насонов.

С призывом подписываться на новый аккаунт выступил и сам митрополит Курганский и Белозерский Даниил. В видео, которое размещено на сайте епархии, владыка призывает верующих: «Заходите и смотрите».

Пока на аккаунт курганского духовенства подписались всего 49 человек.

Как сообщал «Новый День», с приездом в Курганскую область митрополита Даниила, региональная епархия начала активно вести паблик в социальной сети «ВКонтакте».

«Самое интересное и актуальное из жизни РПЦ в Зауралье будет отражено в ленте новостей группы. Каждый желающий имеет возможность задать волнующие его вопросы, предложить тему для обсуждения», – уточнял митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил был переведен в Зауралье в начале сентября 2019 года. Ранее он возглавлял Архангельскую епархию.

Курган, служба информации

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