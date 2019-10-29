Курганские депутаты ужесточили правила проведения референдумов

В Курганской области меняются правила проведения референдумов. Подавать заявку на всенародный опрос теперь сможет только инициативная группа в составе от 100 человек. За ужесточение во вторник, 29 октября, проголосовали депутаты думы Зауралья. Закон принят в первом и окончательном чтениях.

Как сообщал «Новый День», с инициативой переписать правила созыва референдумов выступил избирком Зауралья. И сегодня законопроект в думе представлял глава избиркома Валерий Самокрутов.

«Нужно изменить закон, чтобы сократить количество случаев злоупотребления правом малочисленных групп граждан на образование инициативной группы по проведению референдума», – официальная позиция избирательной комиссии, которая и рассматривает заявки граждан.

В целесообразности изменений усомнился только коммунист Василий Кислицын, который уверен, что если вопрос острый, то собрать 100 человек – это не проблема.

Напомним, ранее в состав инициативной группы, оформляющей заявку, могли входить не менее 20 жителей Курганской области.

Курган, служба информации

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