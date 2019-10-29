Депутаты Зауралья попросят Госдуму изменить российский закон о банках

Инициатива курганских депутатов обновить федеральный закон о банках получила одобрение думы Курганской области. Идею во вторник, 29 октября, дружно поддержали депутаты Зауралья во время заседания облдумы.

Как сообщал «Новый День», в корректировке, по мнению курганцев, нуждается 26-ая статья федерального закона «О банках и банковской деятельности», которая посвящена банковской тайне. Суть инициативы заключается в том, чтобы банкиры не скрывали информацию о счетах предприятий банкротов.

Как ранее комментировал «Новому Дню» депутат облдумы Евгений Кафеев, инициатива исходила от регионального управления Росреестра (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии). В функции ведомства, в том числе, входит надзор за деятельностью арбитражных управляющих. Сейчас статья о банковской тайне не позволяет Росреестру в оперативном режиме запрашивать информацию о банковских счетах банкротов, находящихся под управлением арбитражников. Чтобы получить выписку о движении средств на ликвидируемом предприятии, ведомству приходится обращаться в суд и аргументировать свой запрос.

Курганские депутаты уверены, что послабления со стороны банкиров помогут свести к минимуму злоупотребления управляющих при погашении долгов компаний-должников. В первую очередь, при выплате задолженности по зарплате.

По словам Кафеева, депутаты Зауралья не часто вносят инициативы на федеральный уровень. Сейчас, когда предложение одобрила облдума, пакет документов отправится в Госдуму, где парламентарии изучат проблему и, возможно, примут решение скорректировать федеральный банковский закон.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 29.10.19

Курганские депутаты ужесточили правила проведения референдумов. / В Кургане на полдня задержали вылет борта «ЮТэйр». / У прокурора Зауралья новый заместитель, приехал из Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»