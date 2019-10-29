Некоторым курганским депутатам разрешили не отчитываться о дорогих покупках

Курганские депутаты в двух чтениях проголосовала за законопроект, который освобождает депутатов сельских дум от сдачи имущественных деклараций. Документ обсуждался во вторник, 29 октября, на заседании облдумы Зауралья.

Отмена деклараций, которые избранники обязаны ежегодно заполнять и сдавать на проверку до 30 апреля, коснется не всех. Послабление действует только на депутатов, которые работают на общественных началах, то есть не получают заработную плату.

Когда закон будет принят, селяне-депутаты будут должны отчитаться о доходах в течение четырех месяцев после избрания. Затем, если они не совершали дорогих покупок, декларации от них никто не потребует. Депутатам лишь останется уведомить губернатора Курганской области, что они не тратили на покупку квартир, земельных участков и машин свои деньги и деньги членов семьи. Форма такого упрощенного уведомления для курганцев уже разработана.

Если же депутат приобретал дорогое имущество, а сумма покупки превысила семейный доход за три года, то декларация сдается в обычном режиме.

Законопроект курганским депутатам сегодня представлял начальник отдела по профилактике коррупционных нарушений аппарата губернатора Сергей Дудин. Он отметил, что послабления для депутатов сельских дум теперь регулируется федеральным законодательством. Депутаты облдумы Зауралья вопросов г-ну Дудину не задавали. Из зала прозвучала реплика, что «декларации для сельских депутатов давно надо отменить».

Курган, служба информации

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