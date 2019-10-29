Курганский губернатор Шумков уволил 200 человек, некоторые из которых «физически разучились работать»

Курганский губернатор Вадим Шумков уволил в регионе 200 чиновников и посвятил кадровой политике в частности и состоянию дел в Зауралье в целом авторскую колонку. Свою позицию глава региона во вторник, 29 октября, подробно расписал в социальной сети «ВКонтакте». «Новый День» публикует пост Шумкова без купюр.

– Обещали оптимизацию управленческого аппарата начать с себя. Выполнили, что обещали. Сейчас вместо 11 заместителей губернатора осталось 6. Из департаментов и подведомственных органов правительства сокращено порядка 200 единиц. Значительная часть высвобождаемых денежных средств пошла на вопросы благоустройства. Часть высвобождаемого имущества была передана детским и социальным учреждениям области.

Сейчас пополняем план приватизации высвобождаемой недвижимостью. С учётом последнего анализа подведомственных учреждений процесс будет продолжен.

Как показали замеры, эффективность деятельности по абсолютному большинству направлений не только не ухудшилась, но возросла. Хотя, конечно, проблем в этом направлении ещё предостаточно.

Разумеется, как любому нормальному человеку мне удобнее идти путём наименьшего сопротивления и ничего не трогать. Кому нужны проблемы? Всегда проще и комфортнее давать популярные и популистские команды и предложения, оставаясь в общей памяти добрым и покладистым.

Еще проще – ничего не делать, уповая на то, что все само собой рассосётся и урегулируется. Но в одном из самых проблемных регионов России это по определению невозможно. Нет больше ни временных, ни финансовых ресурсов для таких вариантов. А у меня нет задачи снискать любовь одних и нелюбовь других. Но есть задача оставить персонала и имущества ровно столько, сколько нужно для эффективного управления и выполнения своих полномочий. Чтобы регион перестал «падать» и продолжил развиваться.

И оставаться должны не «начальники над начальниками», а те, кто непосредственно оказывает услуги. Вопрос сложный. Идёт чувствительно, поскольку за этим стоят люди, а у людей эмоции.

Несколько цифр.Регион с 2012 года почти в 15 раз нарастил госдолг. Взятый под коммерческие проценты. К сожалению, эти деньги не пошли на строительство или ремонт социальных объектов или дорог, на развитие экономики. Их проели. Не создав ничего. За этот год мы не увеличили госдолг ни на рубль. В этом же году показатели ремонта дорог, социальных объектов и благоустройства выросли многократно. Без рубля новых долгов.

Кроме того, на 1 января 2019 года регион был должен ещё и 2,3 млрд рублей по налогам и коммунальным платежам местных администраций. С помощью Федерации мы его гасим. Практически до рубля.Мы помогли рассчитаться с основным долгом КГСХА в 220 млн.

Но мы не можем бесконечно копить долги, стонать и плакать о том, как мы плохо живем, требуя помощи от других. В этом мире у всех свои проблемы. Уже писал, что имея численное превосходство перед более развитыми соседями по огромному количеству позиций местных начальников, мы ремонты школ и детских садов во многих территориях начинаем только сейчас. И то, в ручном режиме. Потому что качество управления такое.

Многие просто физически разучились работать. В наших детских домах у нас по 2-2,5 сотрудника на одного ребёнка, не считая преподавателей, укомплектованы органы опеки. При этом, мы бьем рекорды по количеству побегов из детских домов и по детскому суициду.

Потому что качество управления такое. Мы сами себе боимся признаться, что социальная система региона была сформирована в 1980-х, когда население области составляло 1 млн 130 тысяч человек с запасом ресурса на 1,2 млн. человек. Сейчас же нас осталось лишь 830 тысяч, а во многих сёлах убыль населения составила от 2 до 3 раз. Ряд объектов стоят просто пустыми и полуразрушенными, при этом их отапливают и освещают посредством избыточных и убыточных систем энергообеспечения. Многие соцобъекты до сих пор не имеют даже приборов учета тепла – топим и платим «по трубе». Потому что качество управления такое. И нам придётся разбираться и с этим.

Задача проста – снижая расходы на управление, повышать расходы на развитие. И стараться как можно больше средств привлекать и зарабатывать. Разумеется, не давая «по пути» ещё и красть. Другой формулы не дано.

Как сообщал «Новый День, в Курганской области в ходе административной реформы началось массовое сокращение муниципальных служащих. Речь идет о высвобождении 12,3% от общего количества чиновников и служащих. «Из 1865 штатных единиц 229 являются избыточными», – ранее сообщала пресс-служба областного правительства.

Более 200 уволенных человек могут рассчитывать на помощь региональной службы занятости, которая уже уведомлена о готовящемся высвобождении. Губернатор Курганской области Вадим Шумков потребовал оказать людям максимальную помощь.

Курган, служба информации

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