Заместитель курганского губернатора получила пост в федеральном министерстве

Заместитель губернатора Курганской области по соцполитике Татьяна Менщикова покинула свой пост. Как сообщили во вторник, 29 октября, в пресс-службе главы региона, куратор социального блока пошла на повышение – ее ждут в федеральном Министерстве просвещения.

В столице Татьяна Менщикова будет работать при департаменте государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ. Весь социальный блок Зауралья переходит под управление вице-губернатора Владислава Кузнецова.

В облправительстве озвучили еще одну рокировку: полномочия заместителя губернатора, главы регионального департамента АПК значительно расширяются. Владимир Архипов, который занимает данный пост, будет курировать департаменты экономики, промышленности и транспорта, а также главное управление по труду и занятости населения. «Он также будет подотчетен вице-губернатору Владиславу Кузнецову», – уточнили в пресс-службе правительства Зауралья.

«Новый День» уже писал, что губернатор Курганской области Вадим Шумков осенью изменил структуру областного правительства, сократив число своих замов с 11 до 6 человек.

Курган, служба информации

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