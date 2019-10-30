Шадринских следователей обвинили в фальсификации

Глава СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко продолжает ревизию закрытых уголовных дел. По итогам визита главного следователя Зауралья в Шадринск следком реанимирует три уголовные истории, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, в отдел по расследованию особо важных дел передается дело жительницы Шадринска, которая, уверены родственники, в 2017 году скончалась по вине врачей больницы скорой помощи. Больной поставили неправильный диагноз и отказали в госпитализации.

Доследственная проверка уже начата и по жалобе активистов Шадринска. Они утверждают, что мэрия города незаконно выделила из городского бюджета деньги одному из предпринимателей. Еще один заявитель сообщил главе следкома «о фальсификации доказательств по уголовному делу».

Как сообщал «Новый День», новый глава СУ СКР по Курганской области начал проводить встречи с курганцами и пачками отправлять на доследование дела, которые были закрыты. Поездки по области глава следкома начал с Катайска, где несколько человек рассказали Богдану Францишко о недоработках местных следователей.

Курган, Шадринск, служба информации

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