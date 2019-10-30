Суд вынес приговор экс-начальнику курганского УФСИН Ильясову, свою вину коррупционер так и не признал

Курганский городской суд в среду, 30 октября, вынес приговор бывшему начальнику регионального УФСИН Ильгизу Ильясову. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе горсуда, Ильясов отправится в колонию общего режима на 5 лет 6 месяцев. Свою вину подсудимый так и не признал. Пока приговор суда не вступил в законную силу, Ильясов помещен в СИЗО №1.

Резонансное уголовное дело в отношении руководства зауральского УФСИН было возбуждено в марте 2017 года. Осенью того же года Ильясов был задержан по подозрению в совершении серии коррупционных преступлений.

В июле 2018 года расследование уголовного дела, состоящего более чем из 50 томов, было завершено. Установлено, что в 2012 году Ильясов растратил вверенные ему бюджетные средства в сумме более 13 млн рублей, выделенные в рамках госконтракта на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России.С помощью застройщика глава регионального УФСИН фальсифицировал документы, связанные с затратами на строительство.

Кроме того, в 2015-2016 годах Ильгиз Ильясов, также злоупотребляя своими полномочиями в интересах того же подрядчика, обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 в Кургане, хотя они тоже не соответствовали документации и стоили гораздо дешевле.

В 2012-2014 годах Ильясов за свое покровительство получил от представителя фирмы три взятки в виде стройматериалов, которые отправил на собственную стройку. В декабре 2013-го получил за свое хорошее отношение к подрядчику напольную плитку для загородного коттеджа.

Также, по версии следствия, в 2012-2014 годах Ильясов использовал при строительстве загородного дома труд осужденных, не оплачивая его. При этом охрана осуществлялась ненадлежащим образом, в результате чего один из осужденных сбежал. Чтобы скрыть факт незаконного привлечения к труду это оформили, как побег из колонии.

Курган, служба информации

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