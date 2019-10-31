Курганские депутаты готовятся утвердить дефицитный бюджет Зауралья

Правительство Курганской области внесло проект бюджета на 2020 год в областную думу. Главный финансовый документ региона депутаты в первом чтении должны принять 26 ноября 2019 года.

Заседания комитетов облдумы, которые будут посвящены обсуждению бюджета, запланированы на 13 и 14 ноября. Затем законопроект будет вынесен на публичные слушания.

Как сообщал «Новый День», ранее основные параметры регионального бюджета на 2020 год озвучил глава регионального финуправления Константин Ермаков.

В 2020 году доход региональной казны составит 43 млрд 824 млн рублей. Расходная часть – более 46 млрд рублей. Соответственно, бюджет Зауралья в 2020 году останется дефицитным. Разрыв между доходами и расходами – 2,2 млрд рублей. «Что сопоставимо с уровнем 2019 года», – прокомментировал цифры глава регионального финуправления Константин Ермаков.

Основными статьями расходов станут зарплата бюджетникам (17 млрд рублей), социальные выплаты (6 млрд рублей), реализация нацпроектов (8 млрд рублей). Муниципалитеты получат более 16 млрд рублей.

В 2019 году доход региональной казны был запланирован на уровне 42,3 млрд рублей, расходы – 45,2 миллиардов.

Курган, служба информации

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