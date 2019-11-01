Суд не стал менять приговор жительнице Курганской области, которая смыла своего сына в унитаз

Жительница Зауралья, которая в 20-летнем возрасте родила сына в поезде и смыла новорожденного ребенка в унитаз, на 2 года и 6 месяцев отправится в колонию-поселения.

Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда рассмотрела апелляцию подсудимой и оставила решение горсуда без изменений. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Резонансная история произошла в феврале 2018 года. Жительница Курганской области родила ребенка в туалете поезда и выбросила новорожденного сына в унитаз.

«Позднее тело ребенка, скончавшегося в результате переохлаждения, было обнаружено сотрудниками железной дороги на станции Лебяжья-Сибирская Южно-Уральской железной дороги, о чем они сообщили в правоохранительные органы», – напоминает транспортная прокуратура Курганской области.

Дело было возбуждено по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Суд приговорил молодую женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В суде отметили, что молодая мать «находилась в условиях эмоционального напряжения и психотравмирующей ситуации». Адвокат пытался смягчить наказание и подал апелляционную жалобу, которая не была удовлетворена облсудом Зауралья.

Курган, служба информации

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