В Кургане осудили инспектора, который грабил и избивал охотников

Суд вынес приговор бывшему специалисту департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Его обвинили в избиении охотников. Чиновник, который занимался охотнадзором, приговорен к 6 годам лишения свободы. Подсудимый был взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

«Установлено, что 2017-2018 годах осужденный, не имея на то законных оснований, при проведении досмотров транспортных средств неоднократно применял физическую силу в отношении граждан», – уточнили в региональном следкоме.

Самый громкий конфликт произошел у подсудимого с охотником из Тюмени. В январе 2018 года инспектор силой изъял имущество жителя соседнего региона, важные личные документы и законно добытую продукцию охоты.

Как сообщал «Новый День», инспектор, который лишился работы, а теперь еще и свободы, житель села Шатрово.

Курган, служба информации

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