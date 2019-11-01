Власти Курганской области выступили с заявлением о «мусорной реформе»

В правительстве Курганской области рассказали, как и в какие сроки курганцы должны заключить договор с региональным оператором по вывозу мусора.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2020 года за содержание мусорных полигонов, за вывоз, утилизацию и переработку мусора единолично будет отвечать региональный оператор. В Зауралье этот статус по итогам конкурса получила курганская компания «Чистый город».

«Переход на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами предусматривает, что собственники помещений в многоквартирных домах, владельцы частных домовладений, юридические лица и частные предприниматели должны заключить договоры на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами», – сообщается на сайте областного правительства.

Как только для регоператора будет установлен тариф, структура начнет заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вся информация будет размещена на официальном сайте регионального оператора www.rotko45.ru. Ожидается, что это произойдет не ранее 20 декабря.

«Управляющие организации в срок не позднее десяти дней до момента начала оказания региональным оператором коммунальной услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора обязаны известить собственников помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание жилого помещения», – уточнили в правительстве.

Областные власти также добавили, что стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов будет исключена из платы за содержание жилого помещения и станет отдельной строкой в платежках, такой же, как плата за электричество, газ или воду. Для физических лиц заключение договора на оказание услуг региональным оператором не требует обязательного подписания. А вот юридические лица и предприниматели будут обязаны заключить прямой договор по обращению с ТКО.

Как сообщал «Новый День», компания «Чистый город должна разработать производственную программу и в первых числах ноября сдать ее в департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Предполагается, что тариф для населения по вывозу ТБО составит около 90 рублей с человека. Суммарный объем ТКО региона превышает 269 552, 82 тонн в год (1 703 997, 7 куб.м./год). Тарифы на услуги регоператора разрабатывают и утверждаются отдельно. До запуска реформы население региона платило за вывоз мусора управляющим компаниям.

Курган, служба информации

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