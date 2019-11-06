В Кургане строители отказываются ремонтировать пятиэтажку, которую пробил фонтан кипятка

Аукцион по выбору подрядчика для пятиэтажной «хрущевки» в Кургане, которую разрушил фонтан кипятка, признан несостоявшимся. Как уточняется на сайте госзакупок, не было подано ни одной заявки.

Как сообщал «Новый День», аукцион был объявлен в октябре. Мэрия Кургана разместила тендер «на выполнение работ по ликвидации аварийной ситуации» по адресу: ул. Красина, 66. Подрядчик за 428 тыс рублей должен был усилить наружные стены 4-ого подъезда.

В 2015 году «хрущевка» пострадала во время серьезной коммунальной аварии. Фонтан горячей воды выбился из-под земли и поднялся до 4 этажа.

Как сообщал «Новому Дню» руководитель курганского МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Чудаков, стены подмоченного кипятком подъезда укреплены металлической стяжкой, но проектом предусмотрено еще и усиление грунта под фундаментом.

«Аукцион на этот вид работы объявляется не первый раз, но подрядчиков нет. Торги признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок», – прокомментировал Андрей Чудаков.

Ранее мэрия Кургана оплатила стяжку стен, которые были разрушены летом 2015 года во время гидравлических испытаний. Жильцы продолжают настаивать, что дом после инцидента стал опасным для проживания.

Курган, служба информации

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