Курганские следователи позвали жителей Зауралья в соцсети: «сообщайте и жалуйтесь»

В СУ СКР по Курганской области попросили жителей региона использовать для связи со следователями социальные сети. Силовики обещают читать сообщения «в режиме реального времени» и реагировать на все жалобы.

Сообщение об использовании курганцами страницы следкома в социальной сети «ВКонтакте» размещено в среду, 6 октября, на официальном сайте областного СУ СКР. Ведомство уточняет, что такое общение «нацелено на оказание оперативной помощи в решении вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлении и расследованием уголовных дел».

«Гражданам предоставлена возможность направлять сообщения о совершённом или готовящемся преступлении, высказывать своё мнение (как положительное, так и отрицательное) о работе сотрудников регионального следственного управления СК России, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию», – говорится в обращении следкома. В пресс-службе СУ СКР также отметили, что руководство имеет доступ к странице «ВКонтакте», к тому же получает от подчиненных информацию в режиме реального времени.

Как сообщал «Новый День», новый глава регионального СУ СКР Богдан Францишко ввел практику выездных встреч с курганцами, во время которых люди могут пожаловаться на качество расследования уголовных дел. По итогам поездок Францишко в Шадринск и Катайск на доследование были отправлены несколько дел.

Курган, служба информации

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