Завтра в Кургане опять массово отключат воду и опять на целый день

В пятницу, 8 ноября, в Кургане на 12 часов будет прекращено водоснабжение. «Водный союз» объясняет это врезками на улице Правды,53.

По данным водоснабжающей компании, без воды с 9:00 до 21:00 часов останутся жители поселка Локомотивный (частный сектор), дома №1,5,11, по ул. Чехова. В списке также улица Электровозная (детсад №68, дома № 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27), теплопункт №33, улица Правды, исправительная колония № 5, мебельная фабрика «Потюков» и два ЖК – «Рябиновый» и «Счастливая жизнь».

Как сообщал «Новый День», в четверг, 7 ноября, на 12 часов без воды останутся жители района Рябково. Там «Водный союз» устраняет аварию. Под ограничения попали два детских сада и 28 домов на улице Чернореченская.

Курган, служба информации

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