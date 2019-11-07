В ГИБДД прокомментировали аварию со «скорой» в Кургане

В автоинспекции Курганской области сообщили подробности ДТП с участием машины «скорой помощи» и иномарки «Форд». Медики попали в аварию, когда возвращались с вызова, в машине находились только работники больницы скорой медицинской помощи.

В региональной ГИБДД также отметили, что в ДТП никто не пострадал. Виновник инцидента пока не назван. Как сообщал «Новый День», днем в четверг, 7 ноября, на пересечении улиц Томина и Горького столкнулись «скорая» и автомобиль «Форд».

Курган, служба информации

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