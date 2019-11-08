Верховный суд вынес приговор курганцу, который убил старушку ради 600 рублей

Верховный суд РФ определился с наказанием для 35-летнего курганца, который убил пожилую соседку ради 600 рублей. Мужчина приговорен к 16-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Курганской области.

Как сообщал «Новый День», убийство 35-летний житель Сафакулевского района совершил в ноябре 2018 года. Обвиняемый, проживавший в деревне Преображенка, пришел домой к 80-летней старушке, которая иногда из жалости подкармливала неработающего и пьющего соседа. Гость попросил одолжить ему немного денег, но получил отказ. Тогда злоумышленник ударил свою благодетельницу по голове, а потом задушил. В доме убитой он нашел 600 рублей, которые и забрал себе. Труп преступник закрыл в доме и поспешил покинуть Зауралья – уехал в Челябинск, где его и поймали.

В июле облсуд приговорил убийцу к 16-ти годам тюремного заключения. Приговор был обжалован. Как сообщает прокуратура Зауралья, Верховный Суд РФ отказал осужденному и его защитнику в удовлетворении апелляционных жалоб. Как ранее сообщала облпрокуратура, за совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Курган, служба информации

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