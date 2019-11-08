Мэрия Кургана попросила горожан покреативить и придумать названия скверам

Мэрия Кургана ждет от жителей города предложений по наименованию новых скверов, которые и формировались по просьбам курганцев. Глава столицы Зауралья Андрей Потапов запустил онлайн-опрос.

Предложения от горожан уже поступают. «На адрес электронной почты и через социальные сети в администрацию города поступило более 30 предложений. В их числе наименования – Аптекарский и Аннушкин сквер (в районе пересечения улиц Куйбышева и Томина), Гагаринский, Мирный и Восточные ворота (на пересечении улиц Гагарина и Гайдара), Детства и Солнечных улыбок – по ул. Пушкина, Городских цветов и Яблоневый сквер – по ул. Гоголя, 86», – уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Голосование продлится до 1 декабря, высказаться можно на официальном сайте мэрии Кургана в разделе «Опрос». «Названия, набравшие наибольшее количество голосов, будут направлены в комиссию по историческому наследию и наименованию внутригородских объектов города Кургана, а затем в Курганскую городскую думу для принятия решения в соответствии с установленным порядком», – резюмировали в горадминистрации.

Курган, служба информации

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