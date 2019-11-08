В Курганской области не смогли продать одну из здравниц «Курортов Зауралья»

В пятницу, 8 ноября, прекращается прием заявок от желающих купить санаторий «Лесники». Приобрести актив, входящий в АО «Курорты Зауралья», пока никто не планирует .

Как сообщила «Новому Дню» директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Лариса Галченко, заявки на участие в открытом аукционе по продаже движимого и недвижимого имущества санатория «Лесники» принимаются сегодня до 16 часов. «По состоянию на 14 часов заявки на участие в аукционе не поступили», – уточнила глава областного депимущества Лариса Галченко.

«Новый День» подробно сообщал о планируемой сделке. Санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе, курганские власти планировали продать за 193 млн 450 тыс рублей.

«Лесники» – одна из здравниц акционерного общества «Курорты Зауралья», которое на 100% принадлежит правительству Зауралья. Само акционерное общество также готовится к приватизации. Область планирует продать 49% акций. Капитал АО «Курорты Зауралья» составляет 27 млн рублей. Предполагаемая цена будущего лота пока не установлена.

Источник агентства в областном правительстве ранее сообщал «Новому Дню», что в планах не просто продать «Курорты Зауралья», а оформить сделку с потенциальным инвестором или инвесторами, которые смогут вложиться в оздоровление предприятия или вообще начнут строительство новых оздоровительных комплексов.

В число активов АО «Курорты Зауралья» входят санатории «Лесники», «Сосновая Роща», «Озеро Медвежье» и «Ингала». Они позиционируются как международные грязелечебницы Зауралья и действительно имеют серьезный потенциал. Эти места вполне способны конкурировать с Алтаем, где расположены популярные здравницы.

Одним из самых привлекательных активов считается бальнеогрязевой санаторий «Озеро Медвежье», расположенный на берегу одноименного уникального озера (под городом Петухово). Озеро широко известно своей высокой соленостью и целебной грязью. Его называют российским «мертвым морем». Если инвестировать в актив, то в Зауралье может появиться вип-лечебница, где можно лечиться илово сульфидными грязями и чистить организм минеральной водой «Медвежье-11».

При таком потенциале госактив последние несколько лет балансровал на грани банкротства и демонстрировал многомиллионные убытки. Нынешнее правительство намерено продать пакет акций акционерного общества, предварительно погасив долги предприятия.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 08.11.19

Мэрия Кургана попросила горожан покреативить и придумать названия скверам. / Верховный суд вынес приговор курганцу, который убил старушку ради 600 рублей. / Курганский сенатор будет отвечать в Совфеде за финансы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»