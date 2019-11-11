В Курганской области следователи изучают червяка в школьном обеде

Родители школьников из Юргамышского района разместили в социальных сетях фото молочного супа с червяком. Такое блюдо было предложено детям в школьной столовой. В СУ СКР по Курганской области отреагировали и в понедельник, 11 ноября, сообщили о проведении проверки.

Как рассказывает автор поста, «юргамышская школа все балует детишек вот такой вкуснятиной». Фото супа, который был подан детям во время школьного обеда, размещено в «ВКонтакте» в группе «Барахолка Юргамыш» 9 ноября. В региональном следкоме уточнили, что информация будет проверяться.

«Обстоятельства, указанные в публикации, будут проверены, в том числе органами Роспотребнадзора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления», – официальный комментарий СУ СКР по Курганской области. В следкоме также уточнили, что проверку ждут в МКОУ «Юргамышская средняя общеобразовательная школа».

Это то самое учебное заведение, которое уже прославилось на всю страну. В феврале 2019 года в социальной сети «ВКонтакте» было размещено фото школьного обеда, в котором плавали куски мяса c непонятными белыми отростками. Снимок разлетелся по соцсетям и стал мемом. Одни пользователи предположили, что это фрагмент ротовой полости коровы, возможно, щека. Другие уверены, что в детские тарелки попал желудок свиньи.Для приготовления школьного обеда тогда использовалась тушенка курганского мясокомбината «Стандарт».

Курган, служба информации

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