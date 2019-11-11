В правительстве Зауралья названы руководители двух департаментов

В правительстве Курганской области свои посты сохранили глава финансового управления Константин Ермаков и начальник департамента образования Андрей Кочеров.После губернаторских выборов, которые прошли в Зауралье в сентябре, оба чиновника подали в отставку и продолжали работать в статусе временно исполняющих обязанности руководителей данных ведомств.

Как сообщает в понедельник, 11 ноября, пресс-служба губернатора Курганской области, Андрей Кочеров сохранил свой пост директора областного депобразования. От приставки врио избавился и Константин Ермаков, возглавляющий управление финансов. При этом г-н Ермаков сохранил за собой должность заместителя главы региона.

Как уже писал «Новый День», курганский губернатор Вадим Шумков после сентябрьских выборов изменил структуру областного правительства, сократив число своих замов с 11 до 6 человек.

Курган, служба информации

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