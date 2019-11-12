Губернатор Шумков рассказал про кредиты курганскому бизнесу: «ставка 3-5% годовых»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в Инстаграм сообщил о запуске программы финансирования небольших инвестпроектов. Предприниматели Зауралья смогут получить займ под 3-5 процентов годовых, написал во вторник, 12 ноября, Шумков.

Как уточнил глава региона, новую программу развития так называемой малой экономики в регионе запускают Инвестиционное агентство Курганской области и областной Фонд микрофинансирования.

«Это будет три категории займов на реализацию небольших инвестпроектов: «Мини-завод», «Мини-ферма» и «Услуги». Ставка по таким займам будет от 3 до 5% годовых», – анонсировал глава региона Вадим Шумков.

Региональные власти предлагают брать под производство готовые площадки в индустриальных парках на льготных условиях. Под создание небольших ферм аграрии смогут бесплатно получить в собственность 100 га сельскохозяйственных земель. «Берите. Вкладывайтесь в создание новых предприятий», – призвал Шумков малый бизнес.

Как сообщал «Новый День», курганские фермеры получили уникальную возможность бесплатно стать собственниками до 100 гектаров земли, на которой можно развивать свое сельхозпроизводство. Чтобы получить землю глава крестьянско-фермерского хозяйства должен быть зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель и КФХ должно иметь не менее трех работников на день обращения.

Что касается льготных процентных ставок для аграриев Зауралья, то аналогичную программу при поддержке областного правительства в регионе ранее запустил Сбербанк. Фермерские займы в банке можно получить от 3% годовых.

Курган, служба информации

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