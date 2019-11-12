Курганские медики сэкономили 160 млн рублей и пустили их на зарплату

Департамент здравоохранения Курганской области выполнил поручение главы региона Вадима Шумкова о повышении эффективности расходов в медучреждениях.

В результате удалось найти дополнительные средства на выплаты сотрудникам и на ремонты больниц. Речь идет об экономии, которая сложилась в результате повышения энергоэффективности медицинских учреждений, организационно-штатных изменений в лечебных организациях, повышения конкуренции на торгах, – сообщили в правительстве.

Так, по данным на 1 октября, за текущий год удалось дополнительно изыскать порядка 160 млн рублей. Из них около 114 млн рублей направлены на выплаты медицинским работникам (повышение окладов и стимулирующие выплаты).

Возможностью распределить сэкономленные средства на оплату труда медработников воспользовались в том числе «Областная детская больница имени Красного Креста», «Курганский областной перинатальный центр», «Звериноголовская ЦРБ», «Варгашинская ЦРБ».

Например, в ГБУ «Областная детская больница имени Красного Креста» заработная плата выросла за указанный период на 13% у врачей и на 15% – у среднего медицинского персонала. В ГБУ «Курганский областной перинатальный центр» – у врачей – на 22%, у среднего – на 14%. В ГБУ «Курганская поликлиника №1» – у врачей 17%, у среднего медицинского персонала – 14%, в ГБУ «Курганская больница №2» – у врачей – 18%, у среднего медицинского персонала – 19%, в ГБУ «Звериноголовская ЦРБ» – у врачей и средних медицинских работников – на 22%, в ГБУ «Варгашинская ЦРБ» – у врачей на 14% и у средних медицинских работников – на 13%.

Еще 52,2 млн рублей направлены на ремонты лечебных учреждений. На эти цели средства решили потратить «Курганская областная клиническая больница», «Курганская поликлиника №1», «Шадринская БСМП» и другие.

Напомним, в матре 2019 года в Курганской области были подведены итоги проверок центральных районных больниц, которые поручил организовать глава региона Вадим Шумков. Ревизия прошла во всех 24 ЦРБ области, в ней участвовали представители финуправления, ТФОМС, счетной палаты и общественных организаций.

В результате вскрыты серьезные нарушения, которые нанесли бюджету области ущерб, исчисляющийся десятками миллионов рублей.

Выяснилось, что в больницах превышалась рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала (раздуты штаты бухгалтерии и экономистов), завышались начальные цены контрактов, а также стоимость закупа и т.д.

Тогда Вадим Шумков заявил, что если средства будут расходоваться эффективнее, то сэкономленные деньги будут направлены на повышение зарплат врачей и ремонты больниц.

Курган, служба информации

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