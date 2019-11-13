Губернатор Шумков в Германии ведет переговоры с агроинвестором, который заметил Зауралье на питерском форуме

Губернатор Курганской области Вадим Шумков находится сейчас в Германии, где у главы региона несколько встреч. В том числе, Шумков в Ганновере вернется к переговорам с агроинвестором, который уже изучал потенциал Зауралья на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вчера Вадим Шумков в Берлине провел встречу с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом, на которой стороны обсудили возможные направления развития сотрудничества. «Для потенциальных инвесторов – представителей немецких компаний глава региона провёл презентацию инвестиционного и экспортного потенциала Курганской области», – уточнили в пресс-службе облправительства.

В среду, 13 ноября, губернатор Курганской области будет работать в Ганновере. Там он встретится с известным агроинвестором Штефаном Дюрром. Как сообщал «Новый День», первая встреча курганского губернатора и зарубежного инвестора состоялась на ПМФЭ в мае 2019 года. Бизнесмен из Германии с 2020 года возглавляет «ЭкоНиваАгро». У компании в России несколько подразделений. Главное направление деятельности – молочное животноводство. ПМЭФ считается главным деловым событием России, проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, с 2005 года форум всегда посещает глава государства Владимир Путин.

Курган, служба информации

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