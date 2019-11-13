Стали известны итоги аукционов по продаже пяти крупных госкомпаний Курганской области

В Курганской области в среду, 13 ноября, завершились аукционы по продаже пакетов акций крупных дорожно-строительных компаний региона и АО «Курганфармация». Все активы на 100% принадлежат области.

Аукцион по продаже 49% доли АО «Курганфармация» признан несостоявшимся. Желающих купить пакет акций региональной аптечной сети не нашлось. По информации «Нового Дня», департамент имущественных и земельных отношений Курганской области в ближайшее время вновь выставит «Курганфармацию» на торги в надежде, что актив может быть интересен федеральным аптечным сетям.

Пакет акций «Курганфармации» курганские власти планировали продать за 508 млн рублей. На балансе аптечной сети числятся несколько земельных участков и около 60 различных зданий и сооружений. По итогам первого полугодия 2019 года госпредприятие показало выручку почти 900 млн рублей. Прибыль – более 25 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», у АО «Курганфармация» «скандальная репутация» и его директоры постоянно попадали в поле зрения силовиков. В ноябре 2018 года, когда губернатором Курганской области стал Вадим Шумков, был запущен финансовый аудит госпредприятия.

В среду, 13 ноября, несостоявшимися были объявлены еще четыре крупных аукциона. Региональные власти планировали продать часть акций в дорожно-строительных компаниях, которые также на 100% являются собственностью Курганской области. Совокупно продажа акций четырех предприятий оценивается почти в 1 млрд рублей.

Так, на торги за 450,4 млн рублей было выставлено 49% акций АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Такое же количество ценных бумаг – 49% акций, областные власти за 146 млн рублей планировали продать в АО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление «Автодорстрой».

Лот по продаже 49% акций в АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог» был выставлен на торги за 322,1 млн рублей. Часть ценных бумаг (49%) АО «Щучанское дорожное ремонтно-строительное управление» была выставлена на продажу за 81,6 млн рублей.

Дорожные компании также будут повторно выставлены на торги.

Как писал «Новый День», решение о продаже крупных объектов госсобственности Зауралья было принято летом 2019 года. Речь идет о продаже акций в АО «Курорты Зауралья» (капитал 27 млн рублей), АО «Курганфармация» (капитал 32,9 млн рублей), АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог» (капитал 93,9 млн рублей), АО «Щучанское ДРСУ» (капитал 52,6 млн рублей), АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (капитал 260,1 млн рублей) и АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» (капитал 83,6 млн рублей).

Курган, служба информации

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