Глава Росавиации прибыл в Курган, чтобы обсудить новые авиарейсы из столицы Зауралья

В среду, 13 ноября, глава Росавиации Александр Нерадько обсуждал с курганским правительством возможности аэропорта Зауралья и запуск новых авиарейсов. По итогам встречи запланирована реконструкция регионального аэроузла.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько сегодня посетил Курган, осмотрел аэропорт и встретился с заместителем губернатора Владимиром Архиповым. По итогам осмотра воздушной гавани Зауралья глава федерального ведомства отметил, что региональный аэропорт имеет потенциал для развития, состояние аэродромной инфраструктуры Нерадько назвал удовлетворительным.

По данным пресс-службы правительства Зауралья, рост пассажиропотока аэропорта только в прошлом году составил 38%, а за 10 месяцев 2019 года прибавил еще 17%. При этом владельцы курганского аэропорта пока не смогли решить главную проблему регионального аэроузла: увеличение количества рейсов.

Из Кургана летает только одна авиакомпания – «ЮТэйр», которая выполняет единственный рейс «Москва-Курган-Москва».

«Рост объемов авиаперевозок через аэропорт Кургана превышает средние темпы роста пассажирских перевозок в стране. Сегодня состоялся предметный разговор с представителями инвестора о реконструкции курганского аэропорта, обсуждались вопросы дополнительных рейсов в Курган, чтобы жителям не приходилось летать из Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга», – заявил по итогам совещания Александр Нерадько.

Как сообщил замгубернатора Владимир Архипов, в течение двух недель должна быть разработана инвестиционная программа по реконструкции и развитию курганского аэровокзального комплекса. «В ближайшее время появится график производственных работ, для понимания того, что, где и когда будет делаться», – подчеркнул Владимир Архипов и добавил, что ряд авиакомпаний уже выразили готовность осуществлять перевозки. Сейчас идет обсуждение условий открытия новых маршрутов.

Как сообщал «Новый День», летом губернатор Вадим Шумков обсуждал с собственником курганского аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз», возможность расширить сетку полетов.

Дирекция аэропорта по итогам этой встречи предприняла попытку привлечь внимание российских авиакомпаний к Кургану. Перевозчикам, чтобы они смогли открыть второй рейс Москва-Курган – Москва, было сделано особое коммерческое предложение. Речь шла о субсидировании полетов на сумму 6 млн рублей, также аэропорт был готов предоставить авиакомпаниям скидку на авиационный керосин (порядка 10- 12 процентов). Ни одна из компаний на предложение не отреагировала.

По итогам 2018 года пассажирооборот аэропорта «Курган» составил 87 тыс. человек. В 2019 году зафиксирован рост на 14-15 процентов. Предполагается, что к концу года через курганский аэропорт будет перевезено порядка 100 тыс. пассажиров. Загрузка единственного московского утреннего рейса, который выполняет «ЮТэйр», почти 100 процентов.

Курган, служба информации

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