В Кургане из-за подгоревших блинов эвакуировали посетителей торгового центра

Утром, 14 ноября, в Кургане были эвакуированы посетители ТРЦ «Пушкинский». Торговый комплекс в экстренном порядке покинули 160 человек, включая 30 детей.

Как сообщили «Новому Дню» в УМЧС по Курганской области, на 3-м этаже ТРЦ, где расположены фудкорты, сработала пожарная сигнализация. На место прибыли пожарные, началась эвакуация людей.

Выяснилось, что автоматическая сигнализация отреагировала на подгоревшие блины, которые для посетителей фудкортов готовили в одном из кафе.

Для ТРЦ «Пушкинский» это второе ЧП за неделю. 10 ноября там были эвакуированы более 400 человек. По данным регионального управления МЧС, эвакуация тогда была объявлена из-за ложной тревоги. «Прибывшие по вызову сотрудники МЧС провели разведку, в ходе которой выяснилось, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», – прокомментировали в УМЧС Зауралья.

Курган, служба информации

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