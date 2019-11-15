Курганская область займет у Сбербанка пять млрд рублей, чтобы закрыть кабальные кредиты Кокорина

Правительство Курганской области планирует занять у банков более 5 млрд рублей. Аукционы на открытие кредитных линий были размещены на сайте гозакупок. От банкиров поступила только одна заявка: контракт с областью готово заключить ПАО «Сбербанк».

Как сообщается на сайте госзакупок, область разыграла шесть аукционов, заявки на участие в которых принимались до 13 ноября. Общая сумма кредитных линий 5,1 млрд рублей. Особое условие – процентная ставка банка-партнера не должна превышать 8% годовых. Все шесть лотов заинтересовали только «Сбербанк».

Как сообщил «Новому Дню» глава финуправления Курганской области, заместитель губернатора Константин Ермаков, новый кредит Зауралью нужен для того, чтобы рефинансировать старые кредиты по более выгодной процентной ставке. «Ставка по большинству действующих займов составляет от 8,9% до 9,2% годовых», – напомнил Константин Ермаков.

В финансовом управлении Курганской области также подчеркнули, что планируемое рефинансирование не приведет к росту общего объема госдолга и позволит сэкономить в 2020 году свыше 40 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», госдолг Курганской области составляет 16,5 млрд рублей. На данный момент в структуре госдолга Курганской области 11,2 млрд рублей – это коммерческие заимствования, то есть банковские кредиты.

Большую часть денег правительство Зауралья под руководством экс-губернатора Алексея Кокорина позаимствовало у банков с 2016 по 2018 годы. Так, Курганская область до сих пор не расплатилась по 11 кредитам, оформленным в 2017 году. Процентная ставка по ним колеблется от 8,87% до 9,2%. В 2018 году к госдолгу добавились еще шесть кредитов, которые должны быть погашены в 2021 году.

Курган, служба информации

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