В Кургане возбудили «дело врачей» из-за ребенка, впавшего в кому. Заявление властей

СУ СКР по Курганской области в пятницу, 15 ноября, сообщает о возбуждении уголовного дела «по факту причинения малолетнему ребенку тяжкого вреда здоровья». В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что ведомство заинтересовано в получении объективных данных о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Уголовное дело региональный следком возбудил по ст. 293 УК РФ (халатность). «По версии следствия, медицинскими работниками ГБУ «Курганская детская поликлиника» и ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница» не было принято мер к выявлению истинного заболевания у 4-летнего ребенка, при этом мальчику назначалось лечение от иных болезней. Неверные диагнозы привели к затягиванию избрания верной тактики лечения ребенка и, как следствие, значительному ухудшению состояния здоровья мальчика, у которого в итоге имеющегося заболевания произошло поражение головного мозга», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

В региональном департаменте здравоохранения «Новому Дню» заявили, что депздрав готов содействовать следствию и заинтересован в нем. Кроме того, департамент проводит собственную внутреннюю проверку по данному факту. Она еще не завершена. «Если будут выявлены нарушения, ведомство примет необходимые меры», – заявили в структуре.

Как сообщал «Новый День», доследственная проверка следкома началась в середине октября. Действия врачей следователи начали проверять после того, как 4-летний ребенок оказался в коме.

По словам родителей, их сын заболел 23 июля – он жаловался на головную боль. По вызову пришел педиатр из детской поликлиники и решил, что так маленький пациент реагирует на погоду. Через несколько дней, 4 августа, мальчик был госпитализирован по скорой с подозрением на менингит.

После лечения в инфекционной больнице ребенку лучше не стало. Родители утверждают, что неоднократно настаивали на госпитализации, добивались консультации невролога, но должной помощи им не оказали. Сейчас по результатам МРТ головы у ребенка обнаружена опухоль.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрошены родители потерпевшего, медицинский персонал, осуществлявший наблюдение и лечение ребенка, изъята медицинская документация в целях установления степени вреда здоровья, причинного ребенку и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза», – резюмировали в СУ СКР региона.

Курган, служба информации

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