Федеральный бюджет субсидирует Кургану два новых авиарейса

В 2020 году из Кургана будут запущены два авиарейса в Ханты-Мансийский автономный округ. Как сообщается в приказе главы Росавиации, оба рейса включены в перечень субсидируемых в 2020 году маршрутов. В курганский аэропорт перевозчики пока не обращались.

В материалах регулятора, размещенных на сайте Росавиации, уточняется, что в сетку полетов авиакомпании «ЮТэйр» могут быть включены рейсы «Сургут – Курган – Сургут» и «Ханты-Мансийск – Курган – Ханты-Мансийск». В Сургут авиакомпания готова летать два раза в неделю, в столицу Югры – Ханты-Мансийск, планируется один рейс в неделю.

Как сообщил «Новому Дню» директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко, приказ Росавиации следует трактовать так: в ближайшее время авиакомпания «ЮТэйр» может подать заявку на слот (согласование временных интервалов), после согласования с января 2020 года приступить к выполнению рейсов. Пока авиаторы такую заявку не прислали. Получить оперативный комментарий в авиакомпании «ЮТэйр» не удалось, в АК отправлен информационный запрос.

Как уточняется в приказе Росавиации от 13 ноября, в 2020 году на субсидирование региональных рейсов из федерального бюджета выделено 8 347,8 млн рублей, что на 500 млн больше, чем в 2019 году.

«Это позволило увеличить количество субсидируемых маршрутов в 2020 году до 262 (в 2019 году в перечень включено 243). Ожидаемый объем перевезенных пассажиров около 2,5 млн. человек», – уточнили в Росавиации.

Пока из Кургана летает только одна авиакомпания – «ЮТэйр», которая выполняет единственный утренний рейс «Москва-Курган-Москва». И региону очень нужен второй московский рейс, но полеты в столичные аэропорты федеральным бюджетом не субсидируются.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсуждал с собственником курганского аэропорта – ООО «Аэрофьюэлз», возможность расширить сетку полетов. В итоге летом перевозчикам было сделано особое коммерческое предложение. Речь шла о субсидировании ООО «Аэрофьюэлз» полетов на сумму 6 млн рублей, также аэропорт был готов предоставить авиакомпаниям скидку на авиационный керосин (порядка 10-12 процентов). Ни одна из компаний на предложение тогда не отреагировала.

Курган, служба информации

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