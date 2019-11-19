В Кургане сотрудников исправительной колонии задержали за употребление наркотиков

Два сотрудника курганской исправительной колонии №2 (ИК-2) попались на употреблении наркотиков. Как сообщает во вторник, 19 ноября, прокуратура Курганской области, в отношении теперь уже бывших работников ИК-2 возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

По версии следствия, 10 сентября два сотрудника охраны ИК-2 договорились принять запрещенный препарат. В интернете нашли продавца, перечислили ему деньги и получили координаты так называемой «закладки» – место, куда продавец положил оплаченный товар.

«11 сентября один из обвиняемых попросил своего друга (также сотрудника отдела охраны ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Курганской области) съездить вместе с ним за наркотиком. На обратном пути часть наркотического средства обвиняемый употребил в присутствии своего знакомого, оставшийся наркотик разделили между собой соучастники», – сообщает прокуратура Зауралья.

Охранников-наркоманов задержали сотрудники управления собственной безопасности УФСИН России по Курганской области. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые могут отделаться штрафом до 40 тыс рублей. Либо суд приговорит их к лишению свободы сроком до 3 лет.

Как сообщал «Новый День», в октябре младший инспектор курганского СИЗО №1 попался во время попытки передать заключенному наркотики.

Курган, служба информации

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