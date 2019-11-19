Курганский и тюменский губернаторы договорились вместе очистить реку Тобол

Губернаторы Курганской и Тюменской областей договорились о сотрудничестве в области экологии. Во вторник, 19 ноября, глава Зауралья Вадим Шумков и тюменский губернатор Александр Моор подписали соглашение, которое предполагает софинансирование мероприятий межрегионального характера. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Документ был подписан в резиденции полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Соглашение содержит планы совместных действий в 2020 – 2021 годах, которые помогут уменьшить негативное воздействие на водоемы Курганской области. Предполагается построить новые канализационные очистные сооружения вместо изношенных, чтобы снизить количество вредных веществ в стоках в реку Тобол. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в Тюменской и Курганской областях, через которые протекает Тобол. Работы начнутся уже в 2020 году.

«Благодаря финансовой поддержке мы в 2020 году начнем заниматься застарелыми проблемами города Кургана, это, в первую очередь, ЖКО. Это то, что не решалось более 35 лет. И мы понимаем, что это уже в серьезной степени угрожает экологии реки Тобол. Благодарю правительство Тюменской области за то, что они поняли, что это общая проблема и ее надо решать сообща. Жители Кургана получат более высокое качество жизни, Тюмень получит гарантии с точки зрения экологической безопасности»,– сказал глава Курганской области Вадим Шумков, поблагодарив за содействие также полпреда Николая Цуканова.

«После обсуждения мы определили, что приоритетом для нас сейчас являются совместные программы по сохранению чистоты и биологического разнообразия реки Тобол. Накопленные проблемы мы должны решать совместно», – заявил в свою очередь губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как писал «Новый день», в 2020 году сумма расходов бюджета Тюменской области на софинансирование вопросов местного значения Зауралья составит 156 млн рублей, в 2021 году планируется передать 269 млн рублей.

Как объяснил Вадим Шумков, Москва летом 2019 года уже поддержала Курганскую область, также поддержку региону оказал Ямал. «Часть мероприятий, которые мы реализовали по благоустройству нашего родного города и Курганской области, были профинансированы бюджетом Москвы. Второе соглашение подписали с Ямало-Ненецким автономным округом, там также будут мероприятия по улучшению социальной сферы Курганской области», – сказал губернатор Курганской области. При этом соглашение с Тюменской областью Шумков назвал «ключевым».

Вадим Шумков отметил, что Курганская область получила миллиард рублей инвестиций из других субъектов и благотворительных взносов на социальные объекты. «У нас большая страна, она помогает, но надо понять, что нужно не сидеть, а делать что-то самим», – сказал Шумков, напомнив, что у Курганской области есть «плохая история», когда регион набрал 16 млрд рублей государственного долга, не построив ни одного капитального объекта. «У меня немножко другой подход: мы стараемся до крайнего не брать госдолг, использовать все возможные инструменты для пополнения бюджета», – добавил Шумков.

Тюмень, Курган, служба информации

Тюмень, Курган. Другие новости 19.11.19

В мэрии Кургана рассказали про работу школ в 30-градусные морозы. / В Кургане сотрудников исправительной колонии задержали за употребление наркотиков. / Курганский губернатор Шумков назначил глав трех департаментов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»