Тюменская область выделит деньги Кургану, несмотря на огромный дефицит бюджета

Доходы бюджета Тюменской области в 2020 году будут меньше, чем в нынешнем, на 39 млрд рублей. Дефицит регионального бюджета возрастет почти в пять раз и составит 57 млрд рублей против 12 млрд в текущем году.

Как следует из проекта закона об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, размещенного во вторник, 29 октября, на сайте тюменской областной думы, доходы бюджета региона в 2020 году планируются в размере 162 млрд рублей против 201 млрд рублей в 2019 году. При этом расходы областной казны только возрастут – с 213 миллардов в 2019 году до 219 млрд рублей в 2020 году.

Основная доля доходов бюджета по-прежнему поступит от налога на прибыль предприятий – 106 миллиардов. В сумме налога на прибыль организаций 29,5% составят поступления от налогоплательщиков ХМАО и ЯНАО. Налог на доходы физических лиц даст казне 22 млрд рублей. Поступления от акцизов планируются в сумме 6,2 млрд рублей, из них 1,7 млрд – акцизы на алкогольную продукцию.

Регион сохранит налоговые льготы для ряда налогоплательщиков, в числе которых Антипинский НПЗ, «Запсибнефтехим», «Бенат», «Очаково», «Стеклотех» и другие.

Также будет сохранена льготная ставка налогообложения для малого бизнеса, работающего по «упрощенке», в размере 5% (против 15%, установленных Налоговым кодексом РФ). Организации, действующие в сфере информационных технологий, по-прежнему будут платить 1% вместо 6%, установленных НК РФ. Наконец, работающие по «упрощенке» ИП в производственной, социальной, научной сферах и сфере бытовых услуг, будут платить 0% налога.

В расходной части бюджета предусмотрена помощь соседней Курганской области. В 2020 году сумма расходов на софинансирование вопросов местного значения соседнего региона составит 156 млн рублей, в 2021 году планируется передать 269 млн рублей, в 2022 году еще 52 миллиона. Субсидии проходят по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство».

Сейчас проект бюджета вынесен на общественное обсуждение на сайте облдумы. Первое его рассмотрение депутатами состоится на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам 7 ноября.

Тюмень, служба информации

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