Мэрия Кургана озвучила дату презентации городского бюджета на 2020 год

Администрация Кургана 4 декабря проведет публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020 год. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«До 4 декабря принимаются заявки на участие в публичных слушаниях. Непосредственно сами публичные слушания по проекту «О бюджете города Кургана на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» состоятся 4 декабря 2019 года в 11:00 часов в малом зале администрации города Кургана. Принять в них участие может любой желающий», – сообщили в горадминистрации.

Только после этой процедуры главный финансовый документ столицы Зауралья поступит к депутатам гордумы на рассмотрение.

Несколько депутатов думы Кургана заявили «Новому Дню», что городские чиновники пока не предоставили народным избранникам даже черновик бюджета на 2020 год. Вероятно, это связано с тем, что до сих пор не решен вопрос об установлении в 2020 году налога на имущество жителей Кургана. В ноябре в думу был направлен проект решения городских властей об определении «налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». Депутаты вернули документ в мэрию на доработку, так как чиновники, во-первых, предложили применить для горожан максимальные ставки. И, во-вторых, мэрия не представила данные о кадастровой стоимости жилья в Кургане.

В проекте сообщалось, что налоговая ставка для владельцев жилых домов составит 0,3% от кадастровой стоимости недвижимости. Для квартир и комнат, кадастровая стоимость которых не превышает 1,5 млн рублей, 0,2%, и 0,3% для недвижимости, которая дороже 1,5 млн рублей. К рассмотрению этого вопроса гордепутаты планируют вернуться в ближайшее время.

Курган, служба информации

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