российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 ноября 2019, 09:45 мск

Новости Курган

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Мэрия Кургана представила дефицитный бюджет

Депутаты думы Кургана получили проект бюджета на 2020 год. Ранее городские власти планировали представить бездефицитный бюджет, но в наступающем году расходы столицы Зауралья вновь превысят доходы.

Проект главного финансового документа Кургана предполагает, что доходы города в 2020 году составят 6 млрд 582 млн 192 тыс рублей. Расходная часть – 6 млрд 841 млн 692 тыс рублей. Таким образом дефицит превысит 259 млн рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов ожидается в сумме 2,5 млрд рублей. В том числе, налог на доходы физических лиц составит 1,610 млрд рублей. Налог на имущество курганцев принесет в казну города более 165 млн рублей, плюс 261 млн рублей – это земельный налог. Объем безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов предполагается в объеме 3,9 млрд рублей.

Бюджет как всегда социально ориентированный и большую часть средств получит социальная сфера.

В проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сообщалось, что Курган встретит 2020 год бездефицитным бюджетом. При этом сумма доходов тогда называлась в объеме 5,186 млрд рублей, равно как и статьи расходов.

Как сообщал «Новый День», 4 декабря в мэрии Кургана состоятся публичные слушания, на которых будет обсуждаться проект городского бюджета на 2020 год. Принять участие в обсуждении могут все желающие.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 19.11.19

Антон Силуанов в Госдуме рассказал про помощь Минфина Зауралью. / Мэрия Кургана озвучила дату презентации городского бюджета на 2020 год. / Курганский и тюменский губернаторы договорились вместе очистить реку Тобол. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Урал, Выборы, Здоровье, Культура, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика,