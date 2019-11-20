Мэрия Кургана представила дефицитный бюджет

Депутаты думы Кургана получили проект бюджета на 2020 год. Ранее городские власти планировали представить бездефицитный бюджет, но в наступающем году расходы столицы Зауралья вновь превысят доходы.

Проект главного финансового документа Кургана предполагает, что доходы города в 2020 году составят 6 млрд 582 млн 192 тыс рублей. Расходная часть – 6 млрд 841 млн 692 тыс рублей. Таким образом дефицит превысит 259 млн рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов ожидается в сумме 2,5 млрд рублей. В том числе, налог на доходы физических лиц составит 1,610 млрд рублей. Налог на имущество курганцев принесет в казну города более 165 млн рублей, плюс 261 млн рублей – это земельный налог. Объем безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов предполагается в объеме 3,9 млрд рублей.

Бюджет как всегда социально ориентированный и большую часть средств получит социальная сфера.

В проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сообщалось, что Курган встретит 2020 год бездефицитным бюджетом. При этом сумма доходов тогда называлась в объеме 5,186 млрд рублей, равно как и статьи расходов.

Как сообщал «Новый День», 4 декабря в мэрии Кургана состоятся публичные слушания, на которых будет обсуждаться проект городского бюджета на 2020 год. Принять участие в обсуждении могут все желающие.

Курган, служба информации

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