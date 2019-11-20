Активным курганцам оплатят ремонт дворов

Мэрия Кургана готова частично оплачивать ремонт дворовых территорий, если горожане проявят активность и подадут заявку. В этом случае город оплатит 85% от сметной стоимости работ.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, мэрией Кургана подготовлен проект постановления, в котором расписан порядок включения городских дворов в ремонтную кампанию. Как уточнил директор городского департамента развития городского хозяйства Дмитрий Лютиков, жители дома смогут получить финансирование на благоустройство своего двора в размере до 85% от сметной стоимости работ, но есть условие.

«Решение о ремонте двора должно быть принято на общем собрании собственников жилых помещений дома, а для заключения соглашения необходимо предоставить пакет документов», – утоняет г-н Лютиков. Полная информация о перечне необходимых документов и дате их приема от заинтересованных граждан будет размещена на официальном сайте администрации Кургана.

Как сообщал «Новый День», ранее жители Кургана просили горадминистрацию пересмотреть условия отбора дворов для благоустройства.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 20.11.19

Мэрия Кургана представила дефицитный бюджет. / Антон Силуанов в Госдуме рассказал про помощь Минфина Зауралью. / Мэрия Кургана озвучила дату презентации городского бюджета на 2020 год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»